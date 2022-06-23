ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року, - ЗМІ

Новость на русском →
Прага, Четвер 23 червня 2022 10:52
Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року, - ЗМІ Фото: Чехія не видаватиме візи росіянам та білорусам (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Чехія призупинила видачу віз та тимчасових посвідок на проживання росіянам та білорусам. Заборона діятиме щонайменше до кінця березня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Прага.

Як інформують місцеві ЗМІ, уряд Чеської Республіки затвердив відповідну пропозицію Міністерства закордонних справ.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку із збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ Російської Федерації, який підтримується Республікою Білорусь", - цитує видання МЗС Чехії.

Зазначається, що ціллю такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

Є вийнятки

При цьому у виданні зазначають, що іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не торкаються.

Такі росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі.

Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо особа є членом сім'ї громадянина Чехії або країн ЄС, яких вони супроводжують, або тих, чиє перебування "відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес було підтверджено міністром закордонних справ".

Нагадаємо, що Україна запровадила візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Чехія Санкції проти Росії Візовий режим
NEWS
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі