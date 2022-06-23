Чехія зупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року, - ЗМІ

Чехія призупинила видачу віз та тимчасових посвідок на проживання росіянам та білорусам. Заборона діятиме щонайменше до кінця березня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Прага .

Як інформують місцеві ЗМІ, уряд Чеської Республіки затвердив відповідну пропозицію Міністерства закордонних справ.

"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку із збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ Російської Федерації, який підтримується Республікою Білорусь", - цитує видання МЗС Чехії.

Зазначається, що ціллю такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.

Є вийнятки

При цьому у виданні зазначають, що іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не торкаються.

Такі росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі.

Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо особа є членом сім'ї громадянина Чехії або країн ЄС, яких вони супроводжують, або тих, чиє перебування "відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес було підтверджено міністром закордонних справ".

Нагадаємо, що Україна запровадила візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.