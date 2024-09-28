ПВО уничтожила около 15 "Шахедов", угрожавших Киеву: обломки падали на Оболони
Около полутора десятков российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы в ночь на 28 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Там отметили, что это уже десятая воздушная атака на Киев с начала сентября.
Российская армия вновь применила ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed". Они были запущены с южного и северо-восточного направлений.
На Киев баражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.
Предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы, в результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала.
Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
Напомним, сегодня ночью в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу. На подступах к столице, в Киевской области, работали средства ПВО.
Тревогу объявляли также в ряде других областей. В частности, взрывы раздавались в Днепре.
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