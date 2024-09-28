ua en ru
Сб, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПВО уничтожила около 15 "Шахедов", угрожавших Киеву: обломки падали на Оболони

Суббота 28 сентября 2024 06:40
UA EN RU
ПВО уничтожила около 15 "Шахедов", угрожавших Киеву: обломки падали на Оболони Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Около полутора десятков российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы в ночь на 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Там отметили, что это уже десятая воздушная атака на Киев с начала сентября.

Российская армия вновь применила ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed". Они были запущены с южного и северо-восточного направлений.

На Киев баражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы, в результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала.

Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Напомним, сегодня ночью в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу. На подступах к столице, в Киевской области, работали средства ПВО.

Тревогу объявляли также в ряде других областей. В частности, взрывы раздавались в Днепре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Киев
NEWS
ПВО уничтожила около 15 "Шахедов", угрожавших Киеву: обломки падали на Оболони
ПВО уничтожила около 15 "Шахедов", угрожавших Киеву: обломки падали на Оболони
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским