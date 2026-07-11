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ПВО сбила большинство дронов, но баллистика прорвалась: детали ночной атаки РФ

09:07 11.07.2026 Сб
2 мин
Сколько целей запустила Россия по Украине и как отработала ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 2 ракеты Х-59/69 и 111 ударных дронов (Getty Images)

В ночь на 11 июля Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью враг атаковал Украину:

  • 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ;
  • 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крыма;
  • 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 из акватории Черного моря;
  • 121 ударным беспилотником типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ; ТОТ Донецкой обл.; Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Атака на Киев и дефицит антибаллистики

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев . Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 10 человек, среди них - ребенок.

Отметим, в Украине дефицит ракет для систем ПВО, которые могут перехватывать баллистику. Поэтому системы Patriot пришлось перевести с автоматического на ручной режим работы.

Ранее мы сообщали, что Украина во время атак РФ в июне уничтожила подавляющее большинство ударных дронов. Однако процент сбития баллистических ракет упал до 40.

Так, ПВО сбило 89% воздушных целей во время массированных российских атак.

В общей сложности Россия выпустила по Украине за месяц почти 6000 дронов и ракет. Из них украинские силы уничтожили около 5300.

Самым большим вызовом остаются баллистические ракеты. Их перехват требует значительного количества ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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