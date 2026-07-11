ПВО сбила большинство дронов, но баллистика прорвалась: детали ночной атаки РФ

Этой ночью враг атаковал Украину:

6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ;

4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крыма;

2 противорадиолокационными ракетами Х-31 из акватории Черного моря;

121 ударным беспилотником типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ; ТОТ Донецкой обл.; Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.