ПВО сбила баллистику, "Циркон" и дроны, но есть "прилеты": последствия ночного удара РФ

Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами. Часть из них удалось сбить, но есть "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Удар начался в 18.00 28 сентября. Россияне выпустили противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс"и две баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400. Все ракеты улетали из Курской области РФ.
Также враг запустил 152 ударных дрона Shahed, 82 из которых реактивны. Кроме них были дроны "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".
Дроны летели со стороны Орла, Миллерова, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ. Еще их запускали из временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского и Чауды в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным, на 08:00 сбили или подавили 109 целей. Среди них ракета "Циркон"/"Оникс", две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 106 дронов Shahed, "Гербера" и других типов.
Попадание средств воздушного приступа зафиксировали на 24 локациях. Еще на 16 локациях упали обломки сбитых целей.
В небе остается несколько вражеских дронов.
Как сообщало РБК-Украина, обломки упали на нескольких локациях Киева .
В Печерском районе загорелось нежилое здание, а в одном из корпусов учебного заведения возник пожар.
Напомним, что накануне, 28 сентября, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева.
Число погибших впоследствии возросло до двух человек.
В тот же день россияне ударили по медицинскому центру "Добробут".
Там есть раненые, а клиника временно приостановила работу.