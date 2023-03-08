Нацгвардейцы ночью уничтожили вражеский "мопед", - ОК "Север"
Фото: Нацгвардейцы уничтожили вражеский "мопед" (t.me/ok_pivnich1)
Украинские защитники продолжают сбивать российские воздушные цели разных типов днем и ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Так, 8 марта бойцы НГУ "приземлили" один БПЛА окупантов.
"Военнослужащие, входящие в состав Сил обороны Северщины, уничтожили вражеский "мопед", - указали в ОК "Север".
Фото: Нацгвардейцы уничтожили вражеский "мопед" (t.me/ok_pivnich1)
Напомним, в течение 7 марта ВСУ отбили 100 атак противника на пяти направлениях и уничтожили ЗРК "Бук-М1-2".
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