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Нацгвардейцы ночью уничтожили вражеский "мопед", - ОК "Север"

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Среда 08 марта 2023 07:05
Нацгвардейцы ночью уничтожили вражеский "мопед", - ОК "Север" Фото: Нацгвардейцы уничтожили вражеский "мопед" (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают сбивать российские воздушные цели разных типов днем и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Так, 8 марта бойцы НГУ "приземлили" один БПЛА окупантов.

"Военнослужащие, входящие в состав Сил обороны Северщины, уничтожили вражеский "мопед", - указали в ОК "Север".

Фото: Нацгвардейцы уничтожили вражеский "мопед" (t.me/ok_pivnich1)

Напомним, в течение 7 марта ВСУ отбили 100 атак противника на пяти направлениях и уничтожили ЗРК "Бук-М1-2".

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