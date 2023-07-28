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ПВО не хватает? В Ростове силовикам приказали каждые 15 минут осматривать небо

Фото: в Ростове силовикам приказали каждые 15 минут осматривать небо (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Ростове российских полицейских и других силовиков принуждают регулярно осматривать небо после того, как в регионе прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

"В Ростове-на-Дону введен план “Воздушная тревога”. Всем полицейским и другим силовикам приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом", - сказано в сообщении издания.

В Baza добавляют, что все результаты своих наблюдений силовики якобы должны вносить в журнал.

Взрывы в Ростовской области

Напомним, сегодня, 28 июля, в Таганроге Ростовской области прогремел взрыв. Позже Минобороны РФ нафантазировало, что город якобы атаковала Украина при помощи зенитного ракетного комплекса С-200.

В ведомстве страны-агрессора уточняли, что "все ракеты сбили, но упали обломки, в результате которых есть пострадавшие и разрушения".

При этом позже взрывы раздались в Азовском районе Ростовской области. В сети сообщали, что там работают системы противовоздушной обороны.

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