ПВО не хватает? В Ростове силовикам приказали каждые 15 минут осматривать небо
В Ростове российских полицейских и других силовиков принуждают регулярно осматривать небо после того, как в регионе прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.
"В Ростове-на-Дону введен план “Воздушная тревога”. Всем полицейским и другим силовикам приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом", - сказано в сообщении издания.
В Baza добавляют, что все результаты своих наблюдений силовики якобы должны вносить в журнал.
Взрывы в Ростовской области
Напомним, сегодня, 28 июля, в Таганроге Ростовской области прогремел взрыв. Позже Минобороны РФ нафантазировало, что город якобы атаковала Украина при помощи зенитного ракетного комплекса С-200.
В ведомстве страны-агрессора уточняли, что "все ракеты сбили, но упали обломки, в результате которых есть пострадавшие и разрушения".
При этом позже взрывы раздались в Азовском районе Ростовской области. В сети сообщали, что там работают системы противовоздушной обороны.
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