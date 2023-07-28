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ППО не вистачає? У Ростові силовикам наказали кожні 15 хвилин оглядати небо

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П'ятниця 28 липня 2023 19:24
ППО не вистачає? У Ростові силовикам наказали кожні 15 хвилин оглядати небо Фото: у Ростові силовикам наказали кожні 15 хвилин оглядати небо (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Ростові російських поліцейських та інших силовиків змушують регулярно оглядати небо після того, як у регіоні пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

"У Ростові-на-Дону запроваджено план "Повітряна тривога". Всім поліцейським та іншим силовикам наказано кожні 15 хвилин оглядати повітряний простір над містом", - сказано у повідомленні видання.

У Baza додають, що всі результати своїх спостережень силовики нібито мають вносити до журналу.

Вибухи у Ростовській області

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, у Таганрозі Ростовської області пролунав вибух. Пізніше Міноборони РФ нафантазувало, що місто нібито атакувала Україна за допомогою зенітного ракетного комплексу С-200.

У відомстві країни-агресора уточнювали, що "всі ракети збили, але впали уламки, внаслідок яких є постраждалі та руйнування".

При цьому пізніше вибухи пролунали в Азовському районі Ростовської області. У мережі повідомляли, що там працюють системи протиповітряної оборони.

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Ростов вибухи полиция ПВО Ростовская область
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