ППО не вистачає? У Ростові силовикам наказали кожні 15 хвилин оглядати небо

У Ростові російських поліцейських та інших силовиків змушують регулярно оглядати небо після того, як у регіоні пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram .

"У Ростові-на-Дону запроваджено план "Повітряна тривога". Всім поліцейським та іншим силовикам наказано кожні 15 хвилин оглядати повітряний простір над містом", - сказано у повідомленні видання.

У Baza додають, що всі результати своїх спостережень силовики нібито мають вносити до журналу.

Вибухи у Ростовській області

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, у Таганрозі Ростовської області пролунав вибух. Пізніше Міноборони РФ нафантазувало, що місто нібито атакувала Україна за допомогою зенітного ракетного комплексу С-200.

У відомстві країни-агресора уточнювали, що "всі ракети збили, але впали уламки, внаслідок яких є постраждалі та руйнування".

При цьому пізніше вибухи пролунали в Азовському районі Ростовської області. У мережі повідомляли, що там працюють системи протиповітряної оборони.