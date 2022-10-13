У нас есть 10% того, что нужно. Зеленский призвал укрепить ПВО Украины

Украине необходимо укреплять противовоздушную оборону для борьбы против российской агрессии, поскольку сейчас потребности страны удовлетворены лишь на 10%.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.

Он отметил, что у Украины есть свои системы ПВО, но их недостаточно.

"Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет. Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов... И тут нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно", - сказал президент.

Напомним, вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

Кроме того, Британия передаст Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут помочь усилить систему ПВО, защищая от крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.