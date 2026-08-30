ua en ru
Вс, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Видение войны должно доходить до каждого подразделения, для этого требуется контроль, - Хмара

15:41 30.08.2026 Вс
2 мин
Видение войны, по словам министра, не может оставаться только наверху
aimg Валерия Абабина aimg Ульяна Безпалько
Видение войны должно доходить до каждого подразделения, для этого требуется контроль, - Хмара Фото: Министр обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Видение войны должно доходить до подразделений на фронте, а не оставаться только наверху. Для проверки, выполняются ли решения, требуются инструменты контроля.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал во время общения с журналистами.

По словам Хмары, видение войны и план ее завершения не могут оставаться только на уровне министра обороны, Главнокомандующего, заместителей или Генерального штаба. Оно должно спускаться вниз – к командировам и подразделениям, ежедневно выполняющим задания на фронте.

Министр обороны убежден, что для этого нужны инструменты контроля - чтобы проверять, выполняются ли принятые решения, у всех ли единое видение и воплощается ли оно.

Он также отметил, что во время поездок на передовую главный запрос от военных одинаков - нужно больше средств. В то же время командиры и подразделения на местах понимают, что делать: есть экипажи, опыт, готовы обучать людей, адаптировать средства и быстро доводить решения до эффективного применения.

Отдельно, по его словам, нужны правильные решения и команды на местах – прежде всего, позволяющие сохранять жизнь людей.

Напомним, Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны 19 августа. Главной задачей нового главы ведомства Зеленский назвал перестройку всей системы обороны и подготовку Украины к зиме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евгений Хмара
Новости
РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц
РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне