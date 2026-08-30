Видение войны должно доходить до каждого подразделения, для этого требуется контроль, - Хмара

Видение войны должно доходить до подразделений на фронте, а не оставаться только наверху. Для проверки, выполняются ли решения, требуются инструменты контроля.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал во время общения с журналистами.

По словам Хмары, видение войны и план ее завершения не могут оставаться только на уровне министра обороны, Главнокомандующего, заместителей или Генерального штаба. Оно должно спускаться вниз – к командировам и подразделениям, ежедневно выполняющим задания на фронте.

Министр обороны убежден, что для этого нужны инструменты контроля - чтобы проверять, выполняются ли принятые решения, у всех ли единое видение и воплощается ли оно.

Он также отметил, что во время поездок на передовую главный запрос от военных одинаков - нужно больше средств. В то же время командиры и подразделения на местах понимают, что делать: есть экипажи, опыт, готовы обучать людей, адаптировать средства и быстро доводить решения до эффективного применения.

Отдельно, по его словам, нужны правильные решения и команды на местах – прежде всего, позволяющие сохранять жизнь людей.