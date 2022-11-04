ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба назвал сроки получения первых танков Т-72 от США

Новина українською →
Украина, Пятница 04 ноября 2022 19:56
Кулеба назвал сроки получения первых танков Т-72 от США Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина получит первые модернизированные танки Т-72, анонсированные как помощь западных союзников, до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной", - отметил в сообщении Кулеба.

Буквально накануне в Министерстве обороны США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, включающем танки Т-72.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что США оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 танков заплатят Нидерланды. Часть танков поступит в Украину до конца декабря, остальные - в 2023 году. По словам заместителя пресс-секретаря американского военного ведомства, это будут передовые танки на поле боя.

Ранее сообщалось, что Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить успешное наступление на северо-востоке и освободить дополнительные оккупированные территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба
NEWS
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
DAILY
Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать