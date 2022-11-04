Кулеба назвал сроки получения первых танков Т-72 от США

Украина получит первые модернизированные танки Т-72, анонсированные как помощь западных союзников, до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы .

"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной", - отметил в сообщении Кулеба.

Буквально накануне в Министерстве обороны США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, включающем танки Т-72.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что США оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 танков заплатят Нидерланды. Часть танков поступит в Украину до конца декабря, остальные - в 2023 году. По словам заместителя пресс-секретаря американского военного ведомства, это будут передовые танки на поле боя.