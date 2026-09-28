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ПВО сегодня сбила более 40 реактивных "Шахедов", десятки дронов еще в воздухе

17:40 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мобильная группа ПВО (Getty Images)

Российские оккупанты днем 28 сентября (с 06.30 до 16.30) массированно атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед", большинство из которых - реактивные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 16.30 зафиксировано более 100 ударных беспилотников разных типов, значительная часть - в направлении г. Киев. В настоящее время противовоздушной обороне удалось сбить более 40 реактивных БПЛА, но десятки дронов еще в воздухе", - рассказали военные.

Было зафиксировано попадание вражеских дронов-камикадзе по инфраструктуре, гражданским объектам и жилым домам в разных регионах Украины.

В частности, было попадание реактивных беспилотников по зданию Национальной академии наук и медицинскому центру "Добробут" в столице.

"Силы обороны продолжают отражать воздушное нападение противника! Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня утром российские беспилотники ударили по Киеву. В результате обстрела были повреждены объекты в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности АЗС и офисное здание.

Кроме того, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. На событие отреагировал президент Владимир Зеленский, пообещавший России ответ за это преступление.

РБК-Украина также писало, что российские оккупанты сегодня также ударили по клинике "Добробут" в Киеве. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар.

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