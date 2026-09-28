Зеленский подтвердил удар РФ по клинике "Добробут" в Киеве и показал последствия

Российские оккупанты в понедельник, 28 сентября, ударили по клинике "Добробут" в Киеве. В результате обстрела вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что экстренные службы до сих пор работают на месте удара по зданию Национальной академии наук. Президент добавил, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке и шести пострадавших, среди них трое детей.

"Сегодня днем россияне ударили еще и по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что жертв в результате российских обстрелов можно было бы избежать, если бы давление на Россию стало тотальным.

Фото: последствия удара по "Добробуту" (ГСЧС)

"Против всего, что финансирует и производит российское оружие террора, и всех, кто его применяет. Мир должен понять, что террористы будут идти дальше, если их не остановить здесь, в Украине. И нельзя закрывать глаза на столь жестокие удары", - отметил президент.

Зеленский отметил необходимость ответа "глобальной решимостью и силой" на российские атаки.