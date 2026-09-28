ППО сьогодні збила понад 40 реактивних "Шахедів", десятки дронів ще в повітрі

Крім того, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва. На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який пообіцяв Росії відповідь за цей злочин.

РБК-Україна також писало, що російські окупанти сьогодні також вдарили по клініці "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.