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ППО сьогодні збила понад 40 реактивних "Шахедів", десятки дронів ще в повітрі

17:40 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

Російські окупанти вдень 28 вересня (з 06.30 до 16.30) масовано атакують Україну ударними дронами типу "Шахед", більшість з яких - реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.

"Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина - у напрямку м. Київ. Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще в повітрі", - розповіли військові.

Було зафіксовано влучання ворожих дронів-камікадзе по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах України.

Зокрема, було влучання реактивних безпілотників по будівлі Національної академії наук та медичному центру "Добробут" у столиці.

"Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад противника! Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські безпілотники вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.

Крім того, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва. На подію відреагував президент Володимир Зеленський, який пообіцяв Росії відповідь за цей злочин.

РБК-Україна також писало, що російські окупанти сьогодні також вдарили по клініці "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони