ПВО, ракеты и самолеты. Зеленский во Франции заключит "историческую сделку", - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 ноября, планирует заключить соглашение с Францией о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, Зеленский находится в Париже и в ближайшее время проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Также подготовлено историческое соглашение с Францией - состоится значительное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник", - заявил Зеленский.
Отмечается, что уже несколько недель продолжаются переговоры относительно того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.
В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.
Но, по словам двух источников, визит Зеленского в Париж даст Киеву больше. Он может включать 10-летнее соглашение о развитии авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault.
Некоторые из них могут поступить непосредственно из французских запасов, хотя основная часть будет долгосрочной и станет частью усилий Украины по увеличению своего флота истребителей до 250 боевых самолетов.
В понедельник также могут быть заключены соглашения по большему количеству систем ПВО SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы на ракеты следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с беспилотниками. При этом непонятно, как эти соглашения будут финансироваться.
Зеленский также посетит брифинг различных производителей, включая Dassault. Отдельный форум днем соберет украинские и французские фирмы, работающие в секторе беспилотников, чтобы увидеть, как они могут объединить свои усилия.
Ранее Зеленский заявил, что Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, в частности от Франции. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.
Также 13 ноября восемь европейских стран объявили о выделении 500 млн долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL. В целом взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны уже достигли 2,82 млрд долларов.
Кроме этого, еще в конце октября Зеленский говорил о том, что Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" заявил, что Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.