ПВО, ракеты и самолеты. Зеленский во Франции заключит "историческую сделку", - Reuters

По данным агентства, Зеленский находится в Париже и в ближайшее время проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Также подготовлено историческое соглашение с Францией - состоится значительное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник", - заявил Зеленский.

Отмечается, что уже несколько недель продолжаются переговоры относительно того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.

В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.

Усиление украинской авиации

Но, по словам двух источников, визит Зеленского в Париж даст Киеву больше. Он может включать 10-летнее соглашение о развитии авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault.

Некоторые из них могут поступить непосредственно из французских запасов, хотя основная часть будет долгосрочной и станет частью усилий Украины по увеличению своего флота истребителей до 250 боевых самолетов.

Детали визита Зеленского

В понедельник также могут быть заключены соглашения по большему количеству систем ПВО SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы на ракеты следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с беспилотниками. При этом непонятно, как эти соглашения будут финансироваться.

Зеленский также посетит брифинг различных производителей, включая Dassault. Отдельный форум днем соберет украинские и французские фирмы, работающие в секторе беспилотников, чтобы увидеть, как они могут объединить свои усилия.