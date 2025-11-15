ua en ru
Генштаб доложил о ситуации на фронте: на Покровском направлении более 100 боев за сутки

Суббота 15 ноября 2025 00:44
Генштаб доложил о ситуации на фронте: на Покровском направлении более 100 боев за сутки Фото: украинские военные продолжают отражать атаки противника (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 14 ноября, на фронте в течение дня произошло 256 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня РФ нанесла один ракетный и 28 авиационных ударов, применила 20 ракет и сбросила 58 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 3263 дроны-камикадзе и осуществили 3418 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил 163 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Противник десять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении: вблизи Волчанска, Синельниково, Одрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Одна вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали 25 российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении наши войска отражали 33 вражеские атаки вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 102 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое и Дачное.

"По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 158 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов; поразили танк, три боевые бронированные машины, и 14 укрытий личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники отбили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское. Еще 6 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 15 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Потери армии РФ

Напомним, что россияне продолжают терять солдат и технику. Только за последние сутки, с 13 на 14 ноября, враг потерял на фронте еще 1040 военных. Также ВСУ уничтожили 35 артсистем и 95 единиц автотехники.

Отметим, что с начала полномасштабной войны потери армии РФ превышают уже 1,1 млн человек.

