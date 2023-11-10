ПВО работает по ударным дронам РФ на подступах к Киеву

Российские дроны сегодня вечером, 10 ноября, атакуют Киев. В окрестностях столицы работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
"Угроза ударных БпЛА для Киева", - говорится в сообщении.
Попко призвал людей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Затем начальник КГВА сообщил, что на подступах к столице работают силы противовоздушной обороны.
Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине сегодня, 10 ноября, вечером. Беспилотники уже фиксируют в ряде областей.
А утром 21 сентября россияне снова устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.
Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из различных видов вооружения. В то же время ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.
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