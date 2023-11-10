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ППО працює по ударних дронах РФ на підступах до Києва

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські дрони сьогодні ввечері, 10 листопада, атакують Київ. На околицях столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Загроза ударних БпЛА для Києва", - йдеться у повідомленні.

Попко закликав людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Потім начальник КМВА повідомив, що на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Російські атаки по Україні

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні сьогодні, 10 листопада, ввечері. Безпілотники вже фіксують у низці областей.

А вранці 21 вересня росіяни знову влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, у деяких областях працювало ППО.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас жодна ППО, в тому числі і столиці, не гарантує повний захист.

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