В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прозвучал взрыв. Город находится под атакой ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Одесса - в укрытие!", - отмечается в сообщении.

В 1:37 ночи Воздушные силы сообщили об атаке дронов на город.

Напомним, около 1:00 в ночь на 23 апреля российские захватчики запустили по территории Украины дроны типа "Шахед", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В частности, группа БПЛА направляется из Крыма в направлении Одессы.

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