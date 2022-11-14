ПВО для Херсона и возможные угрозы: к чему готовится оборона юга

ПВО в Херсонской области

Игнат рассказал, что после деоккупации части Херсонской области добавился еще немалый участок территории, который нужно защищать.

"Это освобожденные населенные пункты. Освобожден областной центр. Понятно, что нужно усиливать ПВО на этом направлении. Средства противовоздушной обороны будут в соответствии с решениями высшего военного руководства размещены и на этой территории. Также будет осуществляться и авиационно-истребительное прикрытие этого участка", - детализировал он.

Он отметил, что линией столкновения на южном направлении теперь стал Днепр. Таким образом у россиян появилась возможность укреплять свою оборону на левом берегу и усиливать прибрежную линию системами ПВО, поскольку ракеты они смогут доставлять по сухопутному пути.

"Так же и Днепр, вода - это ровная поверхность, понятно, что обнаруживать будет цели противнику легче. Это несет свои определенные вызовы и опасности. Но у нас тоже есть план действий насчет таких сценариев, будет продолжаться как авиационная работа, так и работа других сил обороны", - добавил Игнат.

Разминирование и стабилизационные меры

В свою очередь Маляр рассказала, что россияне продолжают обстреливать освобожденную часть Херсонской области. Так, вчера, 13 ноября, они атаковали Чернобаевку для того, чтобы добить свою технику, которую они бросили.

"Очень много территорий заминировано, очень много мест, требующих тщательного проведения стабилизационных мероприятий, поэтому и доступ на деоккупированные территории ограничен, поскольку это в первую очередь вопрос безопасности. Даже те территории, которые оказались довольно далеко от линии столкновения, еще очень опасны для возвращения местного населения", - отметила замминистра.

Маляр подчеркнула, что на правобережье Херсонской области возможен сценарий Никопольского района, который постоянно обстреливают оккупанты. Она также напомнила о призыве Херсонской ОВА к жителям освобожденной части региона эвакуироваться на фоне возможных атак РФ.