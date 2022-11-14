ППО для Херсона та можливі загрози: до чого готується оборона півдня

ППО у Херсонській області

Ігнат розповів, що після деокупації частини Херсонської області додалася ще чимала ділянка території, яку треба захищати.

"Це звільнені населені пункти. Звільнено обласний центр. Зрозуміло, що потрібно посилювати ППО на цьому напрямку. Кошти протиповітряної оборони будуть відповідно до рішень вищого військового керівництва розміщені і на цій території. Також здійснюватиметься і авіаційно-винищувальне прикриття цієї ділянки", - деталізував він.

Речник наголосив, що лінією зіткнення на південному напрямку тепер став Дніпро. Таким чином, у росіян з'явилася можливість зміцнювати свою оборону на лівому березі і посилювати прибережну лінію системами ППО, оскільки ракети вони зможуть доставляти сухопутним шляхом.

"Так само і Дніпро, вода - це рівна поверхня, зрозуміло, що виявлятиме цілі противнику легше. Це несе свої певні виклики та небезпеки. Але у нас теж є план дій щодо таких сценаріїв, триватиме як авіаційна робота, так і робота інших" сил оборони", - додав Ігнат.

Розмінування та стабілізаційні заходи

У свою чергу Маляр розповіла, що росіяни продовжують обстрілювати звільнену частину Херсонської області. Так, учора, 13 листопада, вони атакували Чорнобаївку для того, щоб добити свою техніку, яку вони там залишили.

"Дуже багато територій заміновано, дуже багато місць, які потребують ретельного проведення стабілізаційних заходів, тому і доступ на деокуповані території обмежений, оскільки це насамперед питання безпеки. Навіть ті території, які виявилися досить далеко від лінії зіткнення, ще дуже небезпечні для повернення місцевого населення", - зазначила заступник міністра.

Маляр наголосила, що на правобережжі Херсонської області можливий сценарій Нікопольського району, який постійно обстрілюють окупанти. Вона також нагадала про заклик Херсонської ОВА до жителів звільненої частини регіону евакуюватись на тлі можливих атак РФ.