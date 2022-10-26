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Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте

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Украина, Среда 26 октября 2022 11:27
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте Фото: Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте (facebook com ganna maliar)
Автор: Татьяна Степанова

По состоянию на 26 октября продолжается позиционная оборона на всех участках фронта. В рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и другие цели, но ключевая это освобождение наших территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона "Единые новости".

"Динамика фронта разная, поэтому иногда происходит много событий. Условно сейчас можно говорить, что длится период позиционной обороны и в рамках этой обороны на определенных участках фронта есть продвижение вперед", - рассказала Маляр.

По ее словам, Генштаб своей информацией тоже решает военные задачи, поэтому до момента пока не завершатся определенные действия успешно, эту информацию не объявляют. Маляр также добавила, что конечная цель ВСУ – освобождение всех наших территорий. Украинские военные хорошо понимают, где россияне провоцируют нас, а где они обманывают.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такую задачу поставили перед солдатами русские генералы в Кремле.

Кроме того стало известно, сколько РФ уже призвала людей в рамках мобилизации.

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Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
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