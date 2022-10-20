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Сколько РФ уже призвала людей в рамках мобилизации: ответ Минобороны Украины

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Четверг 20 октября 2022 15:20
Сколько РФ уже призвала людей в рамках мобилизации: ответ Минобороны Украины Фото: мобилизация в России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

По состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр на брифинге.

Маляр ссылаясь на дынные украинской разведки отметила, что России удалось мобилизовать примерно 66% от заявленного плана.

"По имеющимся данным, продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 регулярных и резервных полков общей численностью около 146 тысяч человек. Это происходит во всех военных округах, флоте и воздушных войсках", - рассказала она.

При этом замминистра обороны подчеркнула, что в связи с ускоренными темпами мобилизации у РФ сохраняются проблемы с отсутствием достаточного количества казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества, а также инструкторов для надлежащей подготовки к боевым действиям призванных.

Напомним, по данным аналитиков ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации руководителем Кремля Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ.

Как известно, мобилизация в России проходит с 21 сентября.

Российские власти пообещали обучить мобилизованных перед отправкой на фронт. Однако уже через несколько дней после начала мобилизации украинские военные начали брать в плен первых призывников.

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