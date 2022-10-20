Сколько РФ уже призвала людей в рамках мобилизации: ответ Минобороны Украины

По состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр на брифинге .

Маляр ссылаясь на дынные украинской разведки отметила, что России удалось мобилизовать примерно 66% от заявленного плана.

"По имеющимся данным, продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 регулярных и резервных полков общей численностью около 146 тысяч человек. Это происходит во всех военных округах, флоте и воздушных войсках", - рассказала она.

При этом замминистра обороны подчеркнула, что в связи с ускоренными темпами мобилизации у РФ сохраняются проблемы с отсутствием достаточного количества казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества, а также инструкторов для надлежащей подготовки к боевым действиям призванных.