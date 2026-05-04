Переговорные позиции Украины летом будут зависеть от реформы армии, - источник

Как рассказал собеседник издания в окружении президента Украины Владимира Зеленского, летом 2026 года Украина может столкнуться с новыми попытками давления со стороны России и ее сторонников, которые будут стремиться добиться выгодного для Кремля сценария завершения войны.

"Мы знаем, что в июне-июле может быть много вызовов из-за очередной попытки россиян и сочувствующих россиянам дожать Украину до "согласия" на приятное Путину (российский диктатор Владимир Путин - ред.) завершение войны", - сказал он.

В этом контексте, по мнению собеседника, эффективность реформ в Вооруженных силах рассматривается как определяющий фактор.

"Соответственно, чем результативнее будет армейская реформа, тем сильнее будут позиции в дипломатии, учитывая потенциальное давление, которое может быть", - подчеркнул он.