Позиция Украины будет предметной. У Зеленского ожидают хороших новостей от саммита НАТО

"Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей", - написал он.

Ермак также поблагодарил союзников Украины, в частности, ЕС, США, Канаду, Британию, Турцию, Албанию, Черногорию, Норвегию и Исландию.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить приглашение присоединиться к НАТО после войны. При этом генсек Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом НАТО.

По данным Politico, группа западных союзников в НАТО в последнюю минуту проводит переговоры о завершении подготовки декларации по гарантиям безопасности для Украины перед саммитом. Тем временем Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.

Детальнее об ожиданиях от саммита и отважатся ли союзники пригласить воюющую страну в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.