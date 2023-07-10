RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Позиция Украины будет предметной. У Зеленского ожидают хороших новостей от саммита НАТО

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Позиция Украины на саммите НАТО будет предметной, поэтому в Офисе президента ожидают хорошие новости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей", - написал он.

Ермак также поблагодарил союзников Украины, в частности, ЕС, США, Канаду, Британию, Турцию, Албанию, Черногорию, Норвегию и Исландию.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить приглашение присоединиться к НАТО после войны. При этом генсек Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом НАТО.

По данным Politico, группа западных союзников в НАТО в последнюю минуту проводит переговоры о завершении подготовки декларации по гарантиям безопасности для Украины перед саммитом. Тем временем Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.

Детальнее об ожиданиях от саммита и отважатся ли союзники пригласить воюющую страну в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТООфис президентаАндрей Ермак