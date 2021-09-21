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Позиція Росії щодо Криму не підлягає обговоренню, - Кремль

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Вівторок 21 вересня 2021 13:04
Позиція Росії щодо Криму не підлягає обговоренню, - Кремль Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Росії щодо Криму залишається незмінною. Також він вважає, що це не підлягає обговоренню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, тему приналежності півострова піднімати не варто.

"Росія не змінить позицію щодо Криму, Це знаходиться за рамками можливих обговорень", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що не визнають голосування в окупованому Криму на виборах до Держдуми, оскільки півострів - невід'ємна частина України.

Раніше повідомлялося, що СБУ і прокуратура Автономній Республіці Крим порушити кримінальну справу за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.

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Позиція Росії щодо Криму не підлягає обговоренню, - Кремль
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