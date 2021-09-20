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СБУ і прокуратура порушили кримінальні справи після проведення виборів до Держдуми РФ у Криму

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 18:52
СБУ і прокуратура порушили кримінальні справи після проведення виборів до Держдуми РФ у Криму Фото: за фактом виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму порушено кримінальні справи (twitter.com/hedge_hoga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) і прокуратура Автономній Республіці Крим порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ. Фігурантам загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби СБУ і прокуратури Криму.

СБУ порушило кримінальну справу за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У спецслужбі зазначили, що Раді національної безпеки і оборони (РНБО) надані матеріали для введення санкцій щодо організаторів і учасників виборів в російських органах влади на території окупованого Криму.

Зокрема, йдеться про 33-х кандидатів у депутати Держдуми та 54-х членів територіальних виборчих комісій. "Протягом усього виборчого процесу СБУ збирала матеріали щодо осіб, які організовують і беруть участь у цих "перегонах",- уточнили в пресслужбі.

За аналогічною статтею КК України кримінальну справу порушила прокуратура Автономної Республіки Крим та у місті Севастополь.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що вибори до Держдуми пройшли в атмосфері залякування і без гідних довіри міжнародних спостерігачів. Брюссель підкреслив, що не визнає голосування в окупованому Криму, оскільки півострів - невіддільна частина України.

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