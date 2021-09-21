Позиция России по Крыму не подлежит обсуждениям, - Кремль
Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России по Крыму остается неизменной. Также он считает, что это не подлежит обсуждению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По его словам, тему принадлежности полуострова поднимать не стоит.
"Россия не поменяет позицию по Крыму, это находится за рамками возможных обсуждений", - заявил Песков.
Напомним, в ЕС заявили, что не признают голосование в оккупированном Крыму на выборах в Госдуму, поскольку полуостров - неотъемлемая часть Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ и прокуратура Автономной республике Крым возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.