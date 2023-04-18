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Из Авдеевки эвакуировали еще двух подростков: сколько детей остается в городе

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Авдеевка, Вторник 18 апреля 2023 13:47
Из Авдеевки эвакуировали еще двух подростков: сколько детей остается в городе Фото: из Авдеевки вывезли еще двоих детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из Авдеевки, которая постоянно находится под обстрелами, вывезли еще двоих несовершеннолетних парней. В городе остается еще один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации Виталия Барабаша в комментарии "Суспільному".

По его словам, из Авдеевки эвакуировали двух подростков. Одному из них скоро исполнится 18 лет.

"Вчера вывезли паренька 17 лет, которого очень долго не могли найти. Ему в мае будет уже 18 лет. А сегодня вывезли 15-летнего, которого нашли в пятницу, родители ребенка согласились выехать после Пасхи", - сказал Барабаш.

По предварительной информации, в Авдеевке остается еще один ребенок - 12-летний мальчик.

Напомним, из-за усиления боевых действий Авдеевку отнесли в "красную зону". Доступ в город закрыт для гражданских, волонтеров и журналистов.

Власти заявили, что будут принудительно эвакуировать несовершеннолетних, поэтому местные жители скрывали детей. На прошлой неделе из Авдеевки увезли еще одну семью с двумя маленькими детьми.

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