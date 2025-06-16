LAT, соло-партнерство, открытые пары: какие виды отношений теперь "в моде" и как теперь с этим жить

Социальные структуры меняются. Люди позже женятся, чаще разводятся, больше времени посвящают карьере, самоосознанию и терапии. В этих условиях традиционная модель "один раз и навсегда" часто не работает или не привлекает. И на ее место приходят альтернативы - с разной степенью близости, ответственности и бытовой интеграции.

Какие виды отношений сейчас в моде и почему это так важно, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Когда-то было все просто: если ты не женат до 25 - что-то с тобой не так. А теперь? Выбор шире, чем в меню веганского кафе.

"И пока бабушка спрашивает: "А когда уже свадьба?", в Tinder в анкетах - "открытые отношения", "энеми-то-лаверы", "партнерство без быта", "куирплатоническое что-то" и много других слов, которые родители еще не слышали, но уже боятся", - говорит эксперт.

Он назвал типы отношений, которые сейчас в тренде:

Партнерство вместо "сказки о любви"

Фокус на поддержке, совместном развитии, уважении. Здесь важно не только "люблю", но и "могу положиться на тебя". Очень популярно у людей 30+, которые уже насытились романтикой с драмой.

Партнерство без быта

Нет, это не про LAT. Это когда пара живет вместе, но полностью автономна в финансах, обязанностях, даже общении. По сути, это сосуществование с любовью, но без классических ожиданий (от женщины - готовить, от мужчины - обеспечивать).

Полиамория и этическая не моногамия

Это не просто "открытая пара", а договоренность о нескольких партнерах с эмоциональной и сексуальной составляющей, на основе прозрачности, уважения и честности. Такие форматы выбирают те, кто верит, что один человек не может удовлетворить все потребности - и это нормально.

"Кто-то искренне верит, что любовь и сексуальная эксклюзивность - не обязательно одно и то же. Это сложно, требует зрелости, честности, и нет - не для всех. Но точно в моде", - объясняет коуч.

Лат-отношения (living apart together)

Имеешь партнера, но не живете вместе. Удобно для тех, кто любит одиночество, пространство и хорошо спит в своей постели. А еще - идеально, когда у кого-то есть ребенок или теща.

"Это когда пара в отношениях, но не живет вместе. Формат популярен в Европе среди людей 30+, которые уже имели семьи, или не хотят смешивать личную жизнь с бытом. Исследования в Нидерландах и Франции показывают, что LAT способствует более долгому сохранению страсти и личной свободы", - добавляет Виталий Курсик.

Отношения без этикеток "Мы вместе, но не вместе"

Можно не определять, кто кому кто. Главное - чтобы обоим было хорошо. Очень подходит тем, кто устал от "должно быть правильно".

Соло-партнерство

Нет, это не одиночество. Это отношения с собой. Люди выбирают не жить "в ожидании того самого/той самой", а строить жизнь, которая им нравится - с или без партнера. Потому что не каждый нуждается в паре, чтобы чувствовать себя целостным.

"Человек в таких отношениях главной единицей считает себя. Он может иметь любовь, партнеров, даже детей - но не подчиняет себя чужим ожиданиям, и не строит жизнь вокруг пары. Этот формат пропагандируют среди прочего феминистки, нейропсихологи, а также сторонники "радикального индивидуализма", - подчеркивает специалист.

Почему люди выбирают новые формы отношений в паре

Некоторые "модные" отношения несут определенные риски, потому что они являются способом избежать глубокой близости или обязательств. Если этот выбор осознанный, открытый и взаимный - то это альтернатива, которая имеет право на существование.

Плюсы:

больше свободы и самовыражения

меньше конфликтов из-за быта

большая честность и осознанный выбор

отношения как опора, а не бремя

Минусы:

отсутствие четких ролей может создать путаницу

требует высокого уровня эмоциональной зрелости

общество часто еще не принимает такие форматы

Мир изменился и отношения - тоже. И хотя традиционная модель пары никуда не исчезла, она теперь не единственная. Новые форматы - это не всегда лучше, но точно иначе, и точно требуют больше ответственности. А вот подходит ли вам это - это вопрос не моды, а собственных ощущений.

"Так что, это новая мода? Да. Но на самом деле - это просто свобода. Свобода быть с кем хочешь, как хочешь и когда хочешь. Без "надо", "правильно", "все так живут". Главное - чтобы вам обоим было хорошо. А бабушка... пусть спрашивает. У нее роль такая", - резюмирует Виталий Курсик.