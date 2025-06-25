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Первое свидание: куда не идти, если хотите встретиться во второй раз

Среда 25 июня 2025 20:30
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Первое свидание: куда не идти, если хотите встретиться во второй раз Куда не стоит приглашать женщину на первое свидание (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Первое свидание - это не просто встреча, а тест на эмоциональный интеллект, тактичность и здравый смысл. И выбор места здесь играет не меньшую роль, чем тема для разговора или то, как вы одеты.

Каких мест стоит избегать, если вы хотите увидеться с женщиной еще раз, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Первое свидание - это как трейлер к фильму. Если не зацепило - второго шанса может не быть. И поэтому место встречи здесь имеет значение.

Итак, куда лучше не вести женщину, если хотите оставить хорошее впечатление:

К себе или к ней домой

К себе домой - серьезно? Это выглядит как "Привет, я не планирую усилий вкладывать, но намеки понятны".

"Даже если вы приглашаете посмотреть кино или обещаете угостить ужином - это выглядит, как приглашение с подтекстом. А это неэтично, опасно и поставит человека в неловкое положение", - объясняет специалист.

На тренировку

В спортзал - даже если она фитнес-леди, первое свидание - не время для пота и красного лица. Романтическое впечатление вы точно не произведете.

Фастфуд или столовая

В дешевую забегаловку - атмосфера важна, и запах старого масла не добавляет романтики.

"Даже если вы обожаете пиццу за 100 гривен или шаурму с доставкой, первое свидание - не об этом", - подчеркивает эксперт.

Шумный бар или клуб

Говорить вы там не сможете, придется кричать. Впечатление теряется, интимности - никакой. Если еще добавить употребление алкоголя, то второй встречи точно не будет.

На прогулку с друзьями

На встречу с твоими друзьями - это развлечение для тебя, а не про вашу будущую совместную тусовку. Вам будет весело, а девушке - неловко.

В кино

В кинотеатр - и 2 часа молчать рядом? А когда же общаться?

"Это звучит романтично только в теории. В реальности - вы сидите два часа рядом в темноте, не говорите, и у вас ноль шансов на сближение", - добавляет Виталий Курсик.

На работу

К себе на работу или в командировку - нет, это не "полезное совмещение дел", а показатель, что вы не готовы выделить время только для нее.

В гости к родным

На семейное застолье - знакомить с мамой в первый день? Она сбежит еще до десерта.

"Устраивать проверку на выносливость не стоит, вы же не на реалити-шоу. Человек пришел познакомиться с вами, а не с мамой и всеми остальными родственниками", - говорит эксперт.

Запомните, что первое свидание - это про легкость, комфорт и возможность познакомиться. А еще - это шанс показать себя внимательным, тактичным и интересным.

"Выбирая место, помните, речь не идет о деньгах или эффекте, речь идет о настроении. И лучше простой парк с хорошим разговором, чем громкая вечеринка, на которой никто не услышал друг друга. Ну и немножко креатива не помешает", - резюмирует Виталий Курсик.

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