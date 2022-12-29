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Пожар на ракетном эсминце США расследуют как поджог

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США, Четверг 29 декабря 2022 04:06
Пожар на ракетном эсминце США расследуют как поджог Фото: пожар на ракетном эсминце США расследуют как поджог (coffeeordie.com)
Автор: Артур Родивилов

Агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) США проводят расследование возгорания на ракетном эсминце Carney, которое произошло 23 декабря в одной из кают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coffee or Die.

По данным издания, такое расследование говорит о вероятности поджога одним из моряков.

Представитель ВМС США сообщил журналу, что флот использует «все доступные ресурсы для расследования, в том числе поддержку других служб».

Пожар возник 23 декабря утром во время стоянки у пирса в порту Флориды. Несмотря на то, что возгорание было ликвидировано силами экипажа, шесть моряков отравились дымом и были госпитализированы.

На борту эсминца находилось ракетное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты Harpoon с боевой частью массой 225 кг.

Ранее на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар.

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