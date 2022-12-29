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Пожежу на ракетному есмінці США розслідують як підпал

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США, Четвер 29 грудня 2022 04:06
Пожежу на ракетному есмінці США розслідують як підпал Фото: пожежу на ракетному есмінці США розслідують як підпал (coffeeordie.com)
Автор: Артур Родивилов

Агенти Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF) США проводять розслідування спалаху на ракетному есмінці Carney, яке відбулося 23 грудня в одній із кают.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Coffee or Die.

За даними видання, таке розслідування говорить про ймовірність підпалу одним із моряків.

Представник ВМС США повідомив журналу, що флот використовує «всі доступні ресурси для розслідування, зокрема, підтримку інших служб».

Пожежа виникла 23 грудня вранці під час стоянки біля пірса у порту Флориди. Попри те, що спалах було ліквідовано силами екіпажу, шість моряків отруїлися димом і були госпіталізовані.

На борту есмінця знаходилося ракетне озброєння, зокрема протикорабельні ракети Harpoon із бойовою частиною масою 225 кг.

Раніше на російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на ремонті в Мурманську, спалахнула пожежа.

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