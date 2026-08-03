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Пожарные вертолеты столкнулись под Афинами, погибли два пилота

05:54 03.08.2026 Пн
2 мин
Это произошло в момент борьбы с одним из самых опасных пожаров сезона
aimg Екатерина Коваль
Пожарные вертолеты столкнулись под Афинами, погибли два пилота Фото: пилоты работали над ликвидацией пожара (Getty Images)
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Два греческих пожарных вертолета столкнулись в воздухе во время тушения пожара к западу от Афин - один из них разбился, погибли два члена экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Что произошло с экипажем

Столкновение произошло в воскресенье над районом Псафа к западу от Афин. Погибли двое из четырех членов экипажа двух вертолетов Bell - грек и датчанин. Еще два человека - грек и британец - удалось спасти живыми.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил "скорб из-за трагической аварии" и соболезнования семьям погибших пожарных.

"Потеря греческого координатора и датского пилота при борьбе с масштабным пожаром в Порто-Гермено наполняет всех нас печалью", - заявил Мицотакис.

Насколько сложна ситуация под Афинами

Сильный ветер гонит огонь все глубже в регион греческой столицы, заставляя проводить новые эвакуации. Властям пришлось приказать эвакуировать села Кандили, Агия Скепи и Тутули, когда дым поднялся над горами. Особую обеспокоенность вызывает прибрежный поселок Порто-Гермено на заливе Коринф.

Пожар начался в пятницу вблизи Агиос-Василеос, прежде чем перекинуться на Порто-Гермено и лесистые горы к западу от Афин. Спасатели эвакуировали морем 254 человека в пятницу и еще 12 в субботу - часто это единственный путь спасения, когда огонь и дым перекрывают немногочисленные дороги в прибрежные общины.

По оценке метеоролога, специализирующегося на лесных пожарах, Теодора Яннароса, огонь охватил 40-50 квадратных километров, хотя официальные цифры власти пока не обнародовали.

Порыв ветра не позволял части авиации набирать воду из моря, парализовав часть операции - задействовали около 500 пожарных и 23 летательных аппарата.

Напомним, борьба с последствиями пожаров в Европе идет уже не первую неделю. Исследователи даже считают, что предотвращение грядущих лесных пожаров может зависеть от коз - поедание скотом кустов сдерживает распространение огня в некоторых регионах Испании.

Жара, из-за которой уже погибли тысячи людей в Европе, повлекла массовые лесные пожары во Франции и Испании - неконтролируемый огонь заставил сбежать более 250 тысяч человек, а власти обеих стран пытались сдержать пламя.

Ученые ранее предупреждали, что 2026 может стать одним из самых теплых в истории наблюдений из-за усиления процессов глобального потепления.

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