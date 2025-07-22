Ночной обстрел Одессы: в городе бушевали пожары и пострадал человек

В ночь на 22 июля россияне атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в городе были пожары и сейчас, предварительно, пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В результате удара загорелся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин. На месте работали психологи ГСЧС", - говорится в сообщении. Фото: последствия атаки РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram) Также там там добавили, что по предварительной информации, пострадал 1 человек. Кроме того, чрезвычайники уточнили, что от ГСЧС привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.