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Пожары и повреждения в двух районах. Стали известны последствия атаки РФ в Киевской области

Фото: стали известны последствия атаки РФ в Киевской области 25 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области произошли пожары в двух районах и повредилась ЛЭП во время атаки дронов россиян. Тревога длилась больше четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Ночью враг еще раз атаковал Киевскую область БПЛА. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 4 часов. В регионе работали силы ПВО, враждебные цели уничтожены", - рассказал он.

Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано и пострадавших среди населения нет, без повреждений не обошлось.

"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошел пожар травяного настила. Возгорание оперативно ликвидировано", - отметил глава ОВА.

А в другом районе обломки вражеского дрона повредили ЛЭП и привели к возгоранию сухостоя.

"Пожар ликвидирован. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки", - добавил Кравченко.

Обстрел Киева и области

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Киев и область донами-камикадзе. В Киевской области работала ПВО, отражая атаку дронов на Киев.

В столицу дроны заходили волнами. ПВО сбила около 15 беспилотников на подступах к Киеву.

В то же время в Дарницком районе Киева произошел пожар из-за атаки дронов РФ. Его уже успели ликвидировать.

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