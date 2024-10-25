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Пожежі та пошкодження в двох районах. Стали відомі наслідки атаки РФ у Київській області

Фото: стали відомі наслідки атаки РФ у Київській області 25 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області сталися пожежі у двох районах та пошкодилася ЛЕП під час атаки дронів росіян. Тривога тривала понад чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Вночі ворог вкотре атакував Київську область БПЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 4 годин. В регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі знищено", - розповів він. 

Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано і постраждалих серед населення немає, без пошкоджень не обійшлося.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання оперативно ліквідовано", - зазначив голова ОВА. 

А в іншому районі уламки ворожого дрону пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою.

"Пожежа ліквідована. Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки", - додав Кравченко.

Обстріл Києва та області

В ніч на 25 жовтня російські війська атакували Київ та область донами-камікадзе. У Київській області працювала ППО, відбиваючи атаку дронів на Київ.

На столицю дрони заходили хвилями. ППО збила блзько 15 безпілотників на підступах до Києва.

Водночас у Дарницькому районі Києва сталася пожежа через атаку дронів РФ. Її вже встигли ліквідувати.

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Київська областьВійна в УкраїніДрони