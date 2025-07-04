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Удар РФ по Киеву: стало известно, какое количество пострадавших

Киев, Пятница 04 июля 2025 03:31
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Удар РФ по Киеву: стало известно, какое количество пострадавших Иллюстративное фото: оказание помощи пострадавшим (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 4 июля российская армия осуществляет массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Сейчас вся столица в огне. Скорые направляются в разные концы Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По последним данным последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы. Речь идет о разрушениях на более 13 различных локациях, большинство из которых - жилая застройка.

Не обошлось и без пострадавших.

Зафиксированы вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы Киева.

А вот в Голосеевском районе уже точно известно о ранении человека в результате российской атаки.

Сейчас спасатели фиксируют и уточняют информацию о последствиях атаки и пострадавших во всех районах.

Атака на Киев

Отметим, что Россия регулярно атакует столицу Украины, Киев, дронами "Шахед" и ракетами с целью запугивания мирного населения и разрушения критической и жилой инфраструктуры.

Так, тревога в Киеве продолжается еще с раннего вечера, 3 июля. За это время в столице уже много раз были слышны звуки дронов, работы ПВО и взрывов.

При этом российские власти отрицают, что во время полномасштабной войны армия РФ сознательно обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, разрушая больницы, школы, детсады, энергетические и водоснабжающие объекты.

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