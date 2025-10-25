Пожары, поврежденные дома и авто: первые последствия баллистической атаки на Киев
Россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.
Чем били россияне
Этой ночью в 03:51 в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении столицы были скоростные цели.
Далее в Киеве прозвучала серия взрывов и начали появляться первые данные о последствиях атаки.
Первые последствия атаки РФ по Киеву
По предварительным данным, последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в двух районах - Днепровском и Деснянском.
"Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, пылает нежилая застройка и автомобили", - писал Виталий Кличко в 04:14.
В то же время глава Тимур Ткаченко проинформировал, что по предварительным данным, в результате атаки произошли пожары на нескольких локациях левобережной части города.
Обновлено в 04:55
Глава КГВА сообщил, что в Днепровском районе зафиксированы повреждения в жилой зоне.
"Фиксируем информацию о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших. Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома", - говорится в сообщении.
Пострадавшие
Кличко информировал, что в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева были вызовы медиков.
"Сейчас одна пострадавшая в Днепровском районе. Медики оказывают помощь на месте", - уточнил позже он.
Обновлено в 04:55
В Киеве сейчас четверо пострадавших. По словам Кличко, двух из них медики госпитализировали.
Обстрелы Киева
Напомним, что россияне в последнее время все чаще начали атаковать Киев, применяя для ударов беспилотники типа "Шахед", а также крылатые и баллистические ракеты.
Так, в ночь на 23 октября столица подверглась атаке дронов. Последствия обстрелов были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.
В частности, из-за обстрелов были повреждены жилые дома, сад, а также горели автомобили. Кроме этого, пострадали люди.
Подробнее о последствиях атаки в тот день - читайте в материале РБК-Украина.