ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пожары, поврежденные дома и авто: первые последствия баллистической атаки на Киев

Суббота 25 октября 2025 04:44
UA EN RU
Пожары, поврежденные дома и авто: первые последствия баллистической атаки на Киев Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Чем били россияне

Этой ночью в 03:51 в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении столицы были скоростные цели.

Далее в Киеве прозвучала серия взрывов и начали появляться первые данные о последствиях атаки.

Первые последствия атаки РФ по Киеву

По предварительным данным, последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в двух районах - Днепровском и Деснянском.

"Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, пылает нежилая застройка и автомобили", - писал Виталий Кличко в 04:14.

В то же время глава Тимур Ткаченко проинформировал, что по предварительным данным, в результате атаки произошли пожары на нескольких локациях левобережной части города.

Обновлено в 04:55

Глава КГВА сообщил, что в Днепровском районе зафиксированы повреждения в жилой зоне.

"Фиксируем информацию о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших. Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

Кличко информировал, что в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева были вызовы медиков.

"Сейчас одна пострадавшая в Днепровском районе. Медики оказывают помощь на месте", - уточнил позже он.

Обновлено в 04:55

В Киеве сейчас четверо пострадавших. По словам Кличко, двух из них медики госпитализировали.

Обстрелы Киева

Напомним, что россияне в последнее время все чаще начали атаковать Киев, применяя для ударов беспилотники типа "Шахед", а также крылатые и баллистические ракеты.

Так, в ночь на 23 октября столица подверглась атаке дронов. Последствия обстрелов были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

В частности, из-за обстрелов были повреждены жилые дома, сад, а также горели автомобили. Кроме этого, пострадали люди.

Подробнее о последствиях атаки в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов
"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию