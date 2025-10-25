Пожары, поврежденные дома и авто: первые последствия баллистической атаки на Киев

Россияне в ночь на 25 октября ударили по Киеву баллистикой. В результате обстрела зафиксированы пожары и поврежденные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Чем били россияне

Этой ночью в 03:51 в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении столицы были скоростные цели.

Далее в Киеве прозвучала серия взрывов и начали появляться первые данные о последствиях атаки.

Первые последствия атаки РФ по Киеву

По предварительным данным, последствия вражеской атаки фиксируются как минимум в двух районах - Днепровском и Деснянском.

"Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, пылает нежилая застройка и автомобили", - писал Виталий Кличко в 04:14.

В то же время глава Тимур Ткаченко проинформировал, что по предварительным данным, в результате атаки произошли пожары на нескольких локациях левобережной части города.

Обновлено в 04:55

Глава КГВА сообщил, что в Днепровском районе зафиксированы повреждения в жилой зоне.

"Фиксируем информацию о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших. Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

Кличко информировал, что в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева были вызовы медиков.

"Сейчас одна пострадавшая в Днепровском районе. Медики оказывают помощь на месте", - уточнил позже он.

Обновлено в 04:55

В Киеве сейчас четверо пострадавших. По словам Кличко, двух из них медики госпитализировали.