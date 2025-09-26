RU

Война в Украине

Пожар и поврежденные трансформаторы: россияне ночью атаковали дронами Одесскую область

Фото иллюстративное: россияне ночью атаковали дронами Одесскую область (facebook.com_DSNSPOLTAVA )
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 26 сентября россияне атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате обстрела повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, около 2 часов подразделения противовоздушной обороны отражали вражескую атаку, направленную на объекты гражданской инфраструктуры области.

"Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание", - сообщил Кипер.

Он добавил, что пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадавших среди гражданских нет.

Как сообщили в Одесской железной дороге, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий временно отменены пригородные поезда:

  • №6208 Одесса-Главная - Раздельная 1
  • №6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная
  • №6254 Одесса-Главная - Подольск
  • №6256 Одесса-Главная - Вапнярка

Поезд №6255 теперь курсирует по сокращенному маршруту Вапнярка - Подольск (вместо Вапнярка - Одесса-Главная).

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах "Укрзализныци" и учитывать изменения при планировании поездок.

 

Атаки на Одесскую область

Напомним, на днях россияне атаковали баллистическими ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. Под удар попал город Татарбунары.

Впоследствии в прокуратуре показали, как выглядит центр Татарбунар после ракетной атаки. Тогда были повреждены здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.

Также в ту ночь взрывы раздавались и в Одессе, однако подробностей местные власти не разглашали.

