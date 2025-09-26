Пожар и поврежденные трансформаторы: россияне ночью атаковали дронами Одесскую область

По его словам, около 2 часов подразделения противовоздушной обороны отражали вражескую атаку, направленную на объекты гражданской инфраструктуры области.



"Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание", - сообщил Кипер.

Он добавил, что пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадавших среди гражданских нет.

Как сообщили в Одесской железной дороге, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий временно отменены пригородные поезда:

№6208 Одесса-Главная - Раздельная 1

№6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная

№6254 Одесса-Главная - Подольск

№6256 Одесса-Главная - Вапнярка

Поезд №6255 теперь курсирует по сокращенному маршруту Вапнярка - Подольск (вместо Вапнярка - Одесса-Главная).

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах "Укрзализныци" и учитывать изменения при планировании поездок.