Пожар на корабле возле Нидерландов: спасатели взяли горящее судно на буксир

Буксировка на шоссе Фримантл стартовала в воскресенье после того, как огонь на грузовом судне существенно уменьшился, чем воспользовались спасатели Multitraship/Smit Salvage.

Было успешно реализовано дополнительное буксировочное соединение, транспортировка осуществляется медленно и контролируемо (примерно 3 узла, 5,5 км/ч) двумя буксирами к новому - временному местоположению, в 16 км к северу от Ширмонниког и Амеланд.

Отмечается, что во время буксировки постоянно контролируется устойчивость горящего судна. Нефтедобывающий корабль Arca, а также другие судна Rijkswaterstaat и Германии, остаются неподалеку, и готовы принять меры по вызову, если произойдет загрязнение нефтью. Корабли оцепления и авиация береговой охраны продолжают следить за ситуацией на месте.

Fremantle Highway cargo ship with electric vehicles on board has been burning off the coast of the Netherlands for several days, the fire has not been extinguished.



There are 2,800 cars on the ship in total.



At the same time, Greenpeace says that the sinking of a burning ship… pic.twitter.com/4LrvqLaXHp