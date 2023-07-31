Пожар на корабле возле Нидерландов: спасатели взяли горящее судно на буксир

Возле побережья Нидерландов в Северном море приступили к мероприятиям по буксировке горящего грузового судна Fremantle Highway, которое перевозило 2800 автомобилей, но не его борту 26 июля вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Нидерландское национальное управление водными ресурсами Rijkswaterstaat .

Буксировка на шоссе Фримантл стартовала в воскресенье после того, как огонь на грузовом судне существенно уменьшился, чем воспользовались спасатели Multitraship/Smit Salvage.

Было успешно реализовано дополнительное буксировочное соединение, транспортировка осуществляется медленно и контролируемо (примерно 3 узла, 5,5 км/ч) двумя буксирами к новому - временному местоположению, в 16 км к северу от Ширмонниког и Амеланд.

Отмечается, что во время буксировки постоянно контролируется устойчивость горящего судна. Нефтедобывающий корабль Arca, а также другие судна Rijkswaterstaat и Германии, остаются неподалеку, и готовы принять меры по вызову, если произойдет загрязнение нефтью. Корабли оцепления и авиация береговой охраны продолжают следить за ситуацией на месте.

Fremantle Highway cargo ship with electric vehicles on board has been burning off the coast of the Netherlands for several days, the fire has not been extinguished.



There are 2,800 cars on the ship in total.



At the same time, Greenpeace says that the sinking of a burning ship… pic.twitter.com/4LrvqLaXHp — Spriter Team (@SpriterTeam) July 30, 2023

Как быстро удастся завершить буксировку грузового корабля Fremantle Highway во временный пункт назначения пока определить сложно - это зависит от погодных условий, развития дыма, течения и прилива.

После того как пострадавший из-за пожара корабль доберется до порта, будут начаты следующие шаги в процессе его восстановления.

В Северном море у побережья Нидерландов происходит буксировка горящего грузового судна Fremantle Highway (фото: rijkswaterstaat.nl)

Пожар на грузовом корабле у побережья Нидерландов

Пожар на сухогрузе Fremantle Highway произошел в ночь с 26 на 27 июля примерно в 30 км от нидерландского острова Амеланд. Судно направлялось из немецкого Бремергафена в Порт-Саид в Египте.

Вероятной причиной пожара стало возгорание в одном из 25 электромобилей, после чего пламя быстро перекинулось на другие машины.

По предварительной информации, в результате инцидента есть жертва и несколько раненых.

Всего на борту Fremantle Highway находились 23 человека. 7 из них организованно спрыгнули с судна, и были спасены. Остальных эвакуировали вертолетом.