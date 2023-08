Пожежа на кораблі біля Нідерландів: рятувальники взяли палаюче судно на буксир

Буксирування на шосе Фрімантл стартувало в неділю після того, як вогонь на вантажному судні суттєво зменшився, чим скористалися рятувальники Multitraship/Smit Salvage.

Було успішно реалізовано додаткове буксирувальне з'єднання, транспортування здійснюється повільно та контрольовано (приблизно 3 вузли, 5,5 км/год) двома буксирами до нового - тимчасового розташування, за 16 км на північ від Ширмонніког та Амеланд.

Зазначається, що під час буксирування постійно контролюється стійкість палаючого судна. Нафтовидобувний корабель Arca, а також інші судна Rijkswaterstaat та Німеччини залишаються неподалік, та готові вжити заходів після виклику, якщо станеться забруднення нафтою. Кораблі оточення та авіація берегової охорони продовжують стежити за ситуацією на місці.

Fremantle Highway cargo ship with electric vehicles on board has been burning off the coast of Netherlands for several days, fire ha no been extinguished.



Там є 2,800 автомобілів на борту в цілому.



На той час, Greenpeace says that sinking of a burning ship… pic.twitter.com/4LrvqLaXHp— Spriter Team (@SpriterTeam) July 30, 2023