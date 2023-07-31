Пожежа на кораблі біля Нідерландів: рятувальники взяли палаюче судно на буксир

Біля узбережжя Нідерландів у Північному морі розпочали заходи щодо буксирування вантажного судна Fremantle Highway, яке перевозило 2800 автомобілів, але не його борту 26 липня спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Нідерландське національне управління водними ресурсами Rijkswaterstaat .

Буксирування на шосе Фрімантл стартувало в неділю після того, як вогонь на вантажному судні суттєво зменшився, чим скористалися рятувальники Multitraship/Smit Salvage.

Було успішно реалізовано додаткове буксирувальне з'єднання, транспортування здійснюється повільно та контрольовано (приблизно 3 вузли, 5,5 км/год) двома буксирами до нового - тимчасового розташування, за 16 км на північ від Ширмонніког та Амеланд.

Зазначається, що під час буксирування постійно контролюється стійкість палаючого судна. Нафтовидобувний корабель Arca, а також інші судна Rijkswaterstaat та Німеччини залишаються неподалік, та готові вжити заходів після виклику, якщо станеться забруднення нафтою. Кораблі оточення та авіація берегової охорони продовжують стежити за ситуацією на місці.

Fremantle Highway cargo ship with electric vehicles on board has been burning off the coast of Netherlands for several days, fire ha no been extinguished.



Там є 2,800 автомобілів на борту в цілому.



На той час, Greenpeace says that sinking of a burning ship… pic.twitter.com/4LrvqLaXHp— Spriter Team (@SpriterTeam) July 30, 2023

Як швидко вдасться завершити буксирування вантажного корабля Fremantle Highway до тимчасового пункту призначення поки визначити складно - це залежить від погодних умов, розвитку задимленості, течії та припливу.

Після того, як корабель, що постраждав через пожежу, дістанеться до порту, будуть розпочаті наступні кроки в процесі його відновлення.

У Північному морі біля узбережжя Нідерландів відбувається буксирування вантажного судна Fremantle Highway, що горить (фото: rijkswaterstaat.nl)

Пожежа на вантажному кораблі біля узбережжя Нідерландів

Пожежа на сухогрузі Fremantle Highway сталася в ніч з 26 на 27 липня приблизно за 30 км від нідерландського острова Амеланд. Судно прямувало з німецького Бремергафена до Порт-Саїда в Єгипті.

Імовірною причиною пожежі стало займання в одному з 25 електромобілів, після чого полум'я швидко перекинулося на інші машини.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є жертва та кілька поранених.

Загалом на борту Fremantle Highway перебували 23 особи. 7 з них організовано зістрибнули з судна і були врятовані. Решту евакуювали вертольотом.