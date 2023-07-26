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Возле Нидерландов загорелся грузовой корабль с автомобилями: есть жертва и раненые

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Амеланд, Среда 26 июля 2023 10:18
Возле Нидерландов загорелся грузовой корабль с автомобилями: есть жертва и раненые Фото: возле Нидерландов загорелся грузовой корабль (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

У побережья Нидерландов 26 июля загорелось грузовое судно. Корабль перевозил 3 тысячи автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Корабль Fremantle Highway направлялся из немецкого Бремергафена в Порт-Саид в Египте. Береговая охрана Нидерландов сообщила, что судно вспыхнуло в Северном море, в 30 км от нидерландского острова Амеланд.

Вероятной причиной пожара стало возгорание в одном из 25 электромобилей. Огонь быстро перекинулся на другие машины.

На борту Fremantle Highway находились 23 человека. Семь из них организованно спрыгнули с судна, после чего их спасли. Остальные люди были эвакуированы вертолетом.

По предварительной информации, в результате инцидента есть жертва и несколько раненых.

Члены экипажа пытались самостоятельно потушить пожар, но огонь распространялся слишком быстро. Поэтому береговая охрана не высадила спасателей на судно. Пожар пытаются потушить из спасательных судов, чтобы не дать кораблю пойти ко дну.

Напомним, сейчас в Греции и Турции бушуют масштабные лесные пожары. Власти объявили об эвакуации жителей расположенных рядом населенных пунктов.

Вчера во время тушения пожара на греческом острове Эвбея в Эгейском море разбился самолет.

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