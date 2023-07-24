ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пожар и обесточивание. В РФ заявили об обстрелах Курской области

Новина українською →
Курская область, РФ, Понедельник 24 июля 2023 01:55
Пожар и обесточивание. В РФ заявили об обстрелах Курской области Фото: в Курской области РФ заявили об обстрелах (t.me/mchs_official)
Автор: Владимир Костырин

Власти Курской области (РФ) заявили, что несколько населенных пунктов региона попали под обстрел. В результате были повреждены здания, обесточивание и пожар, при этом никто из граждан не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

По словам российского чиновника, в поселке Теткино Глушковского района было зафиксировано 16 "прилетов", и якобы обстрел велся со стороны Украины.

"В результате осколками повреждены крыши двух домов", - рассказал руководитель российской области.

Также он рассказал, что в воскресенье был обстрелян и н.п. Краснооктябрьский.

"Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого", - говорится в публикации.

Чиновник добавил, что в Краснооктябрьском из-за обстрела загорелся многоквартирный дом, в котором в тот момент никто не жил.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последние несколько месяцев в различных областях РФ все чаще звучат взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

Так, в середине месяца в городе Курчатов Курской области прозвучал взрыв, Тогда, 14 июля, рассказівали о падении обломков неопознанного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

Той же ночью, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А за несколько дней до этого сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

Также сообщалось, что 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Спустя 2 дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста