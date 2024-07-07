Пожар на газораспределительном узле под Алуштой: огонь перекинулся на лес

Огонь с газораспределительных сетей под Алуштой, где ранее вспыхнул пожар, перекинулся на лесной массив. Тем временем оккупационная администрация города заявляет, что возгорание ликвидировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы.

В МЧС РФ пропагандистам сообщили, что "при ЧП под Алуштой" произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.

Разгерметизация подвесного моста газовой трубы произошла в селе Виноградное.

Вместе с тем, те же пропагандисты, например РИА Новости, публиковали в Telegram заявление "главы Алушты" о том, что возгорание на газовой трубе ликвидировано. На данный момент соответствующее сообщение удалено из канала издания.

Газоснабжение приостановлено для примерно 1700 абонентов в пригороде Алушты, сообщают росСМИ. Речь идет о 14 населенных пунктов в районе города.

Около 01:00 в МЧС РФ пропагандистам сообщили, что пожар под Алуштой локализован на площади 1500 кв м.