Пожежа на газорозподільному вузлі під Алуштою: вогонь перекинувся на ліс

Вогонь із газорозподільних мереж під Алуштою, де раніше спалахнула пожежа, перекинувся на лісовий масив. Тим часом окупаційна адміністрація міста заявляє, що загоряння ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські пропагандистські ресурси.

У МНС РФ пропагандистам повідомили, що "під час НП під Алуштою" відбулася розгерметизація підвісного мосту газової труби, відбувається факельне горіння з переходом вогню на лісовий масив.

Розгерметизація підвісного мосту газової труби відбулася у Виноградному.

Водночас, ті ж самі пропагандисти, наприклад, РИА Новости, публікували в Telegram заяву "глави Алушти" про те, що спалах на газовій трубі ліквідовано. Наразі повідомлення видалено з каналу видання.

Газопостачання призупинено для приблизно 1700 абонентів у передмісті Алушти, повідомляють росЗМІ. Йдеться про 14 населених пунктів у районі міста.

Близько 01:00 у МНС РФ пропагандистам повідомили, що пожежу під Алуштою локалізовано на площі 1500 кв.