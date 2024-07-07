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Пожежа на газорозподільному вузлі під Алуштою: вогонь перекинувся на ліс

Неділя 07 липня 2024 01:45
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Пожежа на газорозподільному вузлі під Алуштою: вогонь перекинувся на ліс
Автор: Вадим Ребрина

Вогонь із газорозподільних мереж під Алуштою, де раніше спалахнула пожежа, перекинувся на лісовий масив. Тим часом окупаційна адміністрація міста заявляє, що загоряння ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські пропагандистські ресурси.

У МНС РФ пропагандистам повідомили, що "під час НП під Алуштою" відбулася розгерметизація підвісного мосту газової труби, відбувається факельне горіння з переходом вогню на лісовий масив.

Розгерметизація підвісного мосту газової труби відбулася у Виноградному.

Водночас, ті ж самі пропагандисти, наприклад, РИА Новости, публікували в Telegram заяву "глави Алушти" про те, що спалах на газовій трубі ліквідовано. Наразі повідомлення видалено з каналу видання.

Газопостачання призупинено для приблизно 1700 абонентів у передмісті Алушти, повідомляють росЗМІ. Йдеться про 14 населених пунктів у районі міста.

Близько 01:00 у МНС РФ пропагандистам повідомили, що пожежу під Алуштою локалізовано на площі 1500 кв.

Як повідомлялося раніше, під Алуштою після вибуху горить газорозподільний вузол.

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