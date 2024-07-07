В ряде областей Украины объявлена тревога из-за "Шахедов"
Поздно вечером, 6 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В этот раз причиной сигнала стала угроза применения ударных БПЛА, которые запустила Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Первое сообщение о "Шахедах" появилось в 23:06. Тогда дроны угрожали Харьковской области. По состоянию на 23:13 они были на севере Харьковской области и двигались на юг.
Позже в 23:25 угроза применения ударных БпЛА появилась и для Сумской области.
В 23:47 военные предоставили больше информации о вражеских дронах. В частности, движение "Шахедов" следующее:
- новая группа "Шахедов" из Белгородской области (РФ), к северу Харьковщины. Курс – южный;
- группа "Шахедов" южнее Харькова – курсом на юго-запад;
- "Шахеды" в Сумской области - курсом на запад;
- вражеский БпЛА на востоке Кировоградщины, направляется на запад.
В ночь на 7 июля, в 00:24, в Воздушных силах ВСУ опубликовали обновление по "Шахедам":
- БпЛА в Днепропетровской области, курсом в Днепропетровск;
- БПЛА на севере Харьковщины, курс – южный;
- БпЛА в Полтавской области, движение в направлении Кременчуга;
- "Шахеды" в Кировоградской области, курс на Николаевщину.
Кроме того, в 00:38 стало известно о применении баллистического вооружения с востока.
Обновлено в 01:16
Военные предоставили новую информацию о вражеских БпЛА:
- новая группа "шахедов" из Сумщины в направлении Полтавщины;
- БпЛА на Кировоградщине - в направлении Кропивницкого;
- БпЛА на Днепропетровщине. Движение в направлении Днепра.
Где объявлена тревога
По состоянию на 00:47, 7 июля, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Также продолжается тревога в Луганской области и Крыму.
Напомним, что за прошедшие сутки российская атака дронами на юг Украины заставила Румынию поднять в небо свои истребители F-16.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение суток, 6 июля, на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях, но больше всего проявил себя на Покровском.
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