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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за "Шахедов"

Воскресенье 07 июля 2024 01:04
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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за "Шахедов" Фото: Россия атакует Украину Шахедами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 6 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В этот раз причиной сигнала стала угроза применения ударных БПЛА, которые запустила Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Первое сообщение о "Шахедах" появилось в 23:06. Тогда дроны угрожали Харьковской области. По состоянию на 23:13 они были на севере Харьковской области и двигались на юг.

Позже в 23:25 угроза применения ударных БпЛА появилась и для Сумской области.

В 23:47 военные предоставили больше информации о вражеских дронах. В частности, движение "Шахедов" следующее:

  • новая группа "Шахедов" из Белгородской области (РФ), к северу Харьковщины. Курс – южный;
  • группа "Шахедов" южнее Харькова – курсом на юго-запад;
  • "Шахеды" в Сумской области - курсом на запад;
  • вражеский БпЛА на востоке Кировоградщины, направляется на запад.

В ночь на 7 июля, в 00:24, в Воздушных силах ВСУ опубликовали обновление по "Шахедам":

  • БпЛА в Днепропетровской области, курсом в Днепропетровск;
  • БПЛА на севере Харьковщины, курс – южный;
  • БпЛА в Полтавской области, движение в направлении Кременчуга;
  • "Шахеды" в Кировоградской области, курс на Николаевщину.

Кроме того, в 00:38 стало известно о применении баллистического вооружения с востока.

Обновлено в 01:16

Военные предоставили новую информацию о вражеских БпЛА:

  • новая группа "шахедов" из Сумщины в направлении Полтавщины;
  • БпЛА на Кировоградщине - в направлении Кропивницкого;
  • БпЛА на Днепропетровщине. Движение в направлении Днепра.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:47, 7 июля, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Также продолжается тревога в Луганской области и Крыму.

В ряде областей Украины объявлена тревога из-за &quot;Шахедов&quot;

Напомним, что за прошедшие сутки российская атака дронами на юг Украины заставила Румынию поднять в небо свои истребители F-16.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение суток, 6 июля, на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях, но больше всего проявил себя на Покровском.

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