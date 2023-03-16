В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ (видео)

В российском Ростове-на-Дону случился пожар в здании Пограничной службы ФСБ в четверг, 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что пожар начался в здании на проспекте Сиверса, 20/2, где находится пожарное управление ФСБ по Ростовской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления.

Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что на место пожара выехали подразделения.

Напомним, вчера в Керчи случился пожар на территории бывшего железорудного комбината.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на складе, который распространился на площади более 4 тысячи квадратных метров.

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