ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ (видео)

Новина українською →
Ростов-на-Дону, Четверг 16 марта 2023 11:54
В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ (видео) Фото: в Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Ростове-на-Дону случился пожар в здании Пограничной службы ФСБ в четверг, 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что пожар начался в здании на проспекте Сиверса, 20/2, где находится пожарное управление ФСБ по Ростовской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления.

Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что на место пожара выехали подразделения.

Напомним, вчера в Керчи случился пожар на территории бывшего железорудного комбината.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на складе, который распространился на площади более 4 тысячи квадратных метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Российская Федерация Ростов-на-Дону
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины