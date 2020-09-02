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Пожежі на сході: Зеленський скликав термінову нараду

Автор: Максим Зайченко

У середу, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду з приводу лісових пожеж у Харківській і Луганській областях. За останніми даними, площа пожежі складає 400 гектарів, з них 100 га - верхова пожежа.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як наголошується, в одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150. Організовано інформування місцевого населення з метою можливої евакуації, проте люди від неї поки відмовляються.

Попередня причина пожежі - загоряння сміттєзвалища, з якої через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версію підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

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"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі необхідності ми повинні організувати евакуацію всіх людей. Також вже повинні думати про виділення фінансування для покриття втрат", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Крім цього, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху і спеку.

Також РБК-Україна писало, що вчора поблизу Станиці Луганській стався пожежа біля лінії розмежування, в результаті одна людина постраждала.

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