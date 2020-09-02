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Під Харковом спалахнула масштабна пожежа

Харківська область, Середа 02 вересня 2020 16:32
Під Харковом спалахнула масштабна пожежа
Фото: пожежа під Харковом (kh.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області сталася масштабна пожежа поблизу села Клугино-Башкирівка. Вогонь охопив територію розміром 10 гектарів.

Про це РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Під Харковом горить очерет, трава і хвойна підстилка. До гасіння пожежі залучили особовий склад і техніку Міністерства оборони України, ДСНС і лісгоспу.

У ДСНС повідомили, що з боку Башкирівки гасіння пожежі заважає сильний вітер - близько 20 м/с.

Фото: пожежа під Харковом (kh.dsns.gov.ua)

Пожежа під Харковом, Башкирівка

Горить ліс поблизу Чугуєва Харківської області Відео: Оксана Коваленко

Опубліковано Depo Харків Середа, 2 вересня 2020 р.

Фото: пожежа під Харковом (facebook.com/dmitriu.drobot)

Нагадаємо, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху і спеку.

Крім того, вчора поблизу Станиці Луганській стався пожежа біля лінії розмежування, в результаті одна людина постраждала.

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